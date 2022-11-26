Алекс Топольський поспілкувався з дівчатами, з деякими у нього навіть був поцілунок.

25 листопада відбувся п'ятий випуск романтичного реаліті "Холостяк". Головний герой Алекс Топольський запросив на побачення кількох дівчат, проте не всі змогли достукатися до його серця.

У матеріалі УНІАН ви дізнаєтеся, як пройшов випуск і хто з дівчат покинув проект.

Індивідуальне побачення з Вікою

Першою на побачення пішла актриса Вікторія Варлей. Їхнє побачення починалося цілком спокійно, поки вони не роздяглися і не побігли купатися у морі. "Холостяку" сподобалося, який вигляд має Вікторія в купальнику. Такий "романтик" вони закріпили пристрасним поцілунком.

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Групове побачення з Роксоланою та Лізою

Далі було групове побачення з Роксоланою та Лізою в пустелі Дубая. Під час цього побачення Ліза розповіла головному герою, що у неї були харчові розлади. Але їй вдалося взяти себе в руки і тепер вона допомагає іншим. В кінці особистого спілкування Алекс зазначив, що все пройшло спокійно і щиро, але сама дівчина зазначила, що їй не вистачило близькості.

А ось з Роксоланою Топольський прокотився верхи на верблюдах. Здавалося б, їхнє спілкування повинно було пройти весело і невимушено. Але Алекс торкнувся дуже болісної для дівчини теми - запитав про її батька. У якийсь момент Роксі розплакалася, кажучи, що батько зник з її життя, коли вона була зовсім маленькою.

Групове побачення з Сашею, Катею і Юлею

На третє побачення Алекс пішов з Сашею з Харкова, з якою в четвертому випуску шоу у нього відбувся поцілунок, і з моделлю Катею, яку охрестили найкрасивішою дівчиною на проекті. Компанію їм склала Юлія, яка отримала на минулій церемонії троянд цілий букет. Таким чином він намагався допомогти дівчині стати впевненішою в собі і зазначив, що цього тижні у неї буде останній шанс проявити себе. Однак, за словами Топольського, у дівчини не додалося впевненості в собі, тому він не бачить з нею спільного майбутнього. Юлія вирушила додому.

Крім того, раніше Катя дала можливість Алексу загадати їй бажання. "Здивуй мене", - сказав "холостяк", зазначивши, що хоче більшої ініціативи з її боку. Модель запевнила, що у неї вже є ідеї, як вразити його.

Завершення цього групового побачення було передбачуваним. "Холостяк" поцілувався з Сашею з Києва, поки Катя сиділа в сусідній кімнаті.

Спільна вечірка обернулася конфліктом на проекті

В кінці тижня головний герой запропонував учасницям влаштувати коктейльну вечірку. Дівчата вручили "холостяку" подарунки, зроблені своїми руками. Він отримав іграшки, всередині яких були романтичні послання для нього.

Також дівчата за пропозицією ведучого Григорія Решетника влаштували дебати. Кожна з них вибрала собі суперницю, яку їй довелося "заткнути за пояс". Учасницям довелося доводити свою точку зору в таких питаннях як секс на першому побаченні, чи може чоловік піти в декрет, "за" або "проти" вони пластичних операцій та інших.

Претендентки на серце Топольського настільки захопилися процесом, що навіть почали сваритися на очах у "холостяка" і Решетника. Відбиватися від дівчат в черговий раз довелося Саші Мудрій, яку звинуватили в гордовитій поведінці.

Холостяк 12 - хто покинув проект 25 листопада

Цього разу церемонія троянд пройшла в несподіваному форматі. Дівчата, як раніше, не зібралися разом в одному залі. Алекс попередньо кожній з них залишив записку, де написав, о котрій годині і де їм потрібно бути. Тому з кожною учасницею він трохи поспілкувався тет-а-тет.

Так, в ході церемонії троянду "хазяйки дому" отримала Вікторія Варлей, жовту троянду отримала Марина. Їй випав останній шанс довести "холостяку", що у неї є почуття до нього, а не вона просто хоче його спокусити. Топольський, як він сказав, не до кінця розібрався, яка головна мета у Марини на проекті. Білу троянду, що дає дівчині можливість загадати бажання, отримала Саша з Харкова.

А ось вибула з проекту 28-річна візажистка Роксолана. Топольський заявив, що прийшов на шоу за реальними емоціями і стосунками, а Роксі в ньому незацікавлена. Він побажав їй знайти чоловіка, з яким вона буде на одній хвилі.

Нагадаємо, раніше в мережі з'ясували, що учасниця "Холостяка-12" вже шукала кохання на іноземному шоу.

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