Діана Могилєвич
Аліє Хаджабадінова / прес-служба 1+1

Фіналістка "Голосу країни-12" Аліє Хаджабадінова: В Криму артисту з проукраїнською позицією не дадуть існувати

12:40, 14.11.2022
6 хв. 229 Інтерв'ю

Фіналістка "Голосу країни-12", кримська татарка Аліє Хаджабадінова в інтерв’ю УНІАН розповіла, як пережила скрутний 2014 рік, що відчуває під час повномасштабної війни, як зважилася піти на проект "Голос країни" та чим він для неї такий важливий.

Як і всі кримські татари, Аліє Хаджабадінова втратила свій дім навесні 2014 року, коли на її землю прийшли російські окупанти. Вона працювала у театрі, розпочинала кар’єру співачки, але все в мить обірвалося. Аліє залишила Крим, адже не могла більше жити в атмосфері тотального терору й шпигунства, не могла терпіти, коли місцева влада змушувала виступати її на російських святах, співати для окупантів. Дівчина переїхала до Києва, і вже в столиці України продовжила співати кримськотатарські пісні для того, щоб культура її народу не була забута.

В інтерв’ю УНІАН Аліє Хаджабадінова розповіла, як зважилась взяти участь у шоу "Голос країни", чим він для неї такий важливий та навіщо співати під час війни. 

Аліє, насамперед хочу привітати вас з тим, що ви стали фіналісткою "Голосу країни-12". Знаю, що ви не новачок у співочій кар’єрі, розкажіть, як почався ваш творчий шлях? 

Взагалі за освітою я диригент. Після того, як я переїхала до Києва, почала працювати на телебаченні, а потім взагалі перейшла у сферу IT. До 24 лютого я пройшла кастинг на "Голос країни"… І, врешті, стала фіналісткою, чому дуже рада.

Моя головна мета - робити те, що люблю. Співати й популяризувати кримськотатарську музику, розповідати про неї. 

Що для вас означає цей телепроект?

Я дуже рада що потрапила до такого проекту, як "Голос країни". Адже він давав можливість співати те, що хочеться, й допоміг більше розібратись в сенсі пісні, розібратись в позиціюванні себе у світі музики взагалі. Я бачу, наскільки всі, хто працює в "Голосі країни", "горять" цим проектом. Це дуже заряджає.

Моя головна мета - робити те, що люблю, - Аліє / прес-служба 1+1

Що для вас було найскладнішим?

Найскладніше - це не переставати вірити в себе. Тому що, коли тебе оточує дуже багато талановитих, унікальних співаків, починаєш сумніватися у своєму таланті. 

Як вважаєте, чи доречно пускати в ефір розважальні шоу, коли в країні триває повномасштабна війна?

У "Голосі країни" присутня благодійна складова - глядачі можуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. "Голос країни" разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголосив благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос - на аерозасоби для розвідки". Його метою став збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Тому зараз цей проект ще актуальніший, ніж до повномасштабної війни.

Ви майже завжди співаєте тільки кримськотатарські пісні. Чому це так важливо для вас?

Я співаю ще й українські народні пісні. Дуже люблю їх. Цінність народної пісні відчула, коли поїхала з Криму у 2015 році. До того просто співала, тому що подобалось. Але, за відчуттями, щось особливе помітила саме після того, як поїхала. Насправді, в той період я більше нічого й не хотіла співати, крім народних пісень. 

Я народилася в Криму і росла в незалежній Україні, люблю її всім серцем. Я об'їздила майже всю Україну з концертами, знаю багатьох українців. Ми настільки схожі в культурному плані, у вихованні… Настільки ж й схожа наша музика.

У «Голосі країни» присутня благодійна складова, - Хаджабадінова / прес-служба 1+1

Проект "Голос країни" - не лише про спів, а й про особистість, про життя кожного учасника. Ви - кримська татарка, яка втратила свій дім. Розкажіть про це, будь ласка.

Перед тим, як поїхати з Криму, близько року я прожила в окупації. Переживала через це, було дуже важко їхати та втрачати свою домівку. В той період ми всі чекали, що скоро окупація скінчиться, і це все не насправді. Але, коли вже зрозуміли, що це надовго, довелося приймати рішення їхати. У мене тоді все збіглося: були зміни в особистому житті, і я вирішила, що потрібно їхати. 

Спочатку поїхала в Харків, до сестри, а потім, разом із нею, в Київ. 

Як ви тоді пережили скрутні часи?

Життя на материковій частині України починала важко, але згодом зі всім впоралася сама. Ми з сестрою опинилися сам на сам з великим містом, не маючи нічого. Невеличка валіза речей, одна подушка з ковдрою на двох, і велика купа запитань та проблем. Головне питання: а що ж далі? 

Перші три дні ми жили у знайомої дівчини з Криму, шукали роботу й житло. Ми підтримували одна одну, й було не так страшно. Згодом кожна знайшла роботу, ми жили в одній квартирі на Сирці. А потім прихистили до себе ще й песика, який до речі також був з Криму. 

Що відчуваєте зараз, коли агресія Росії поширилася, як ракова пухлина, на всю Україну, коли багато українців через окупантів втрачають свої домівки?

Я, як ніхто, розумію переживання й біль цих людей, які залишились без дому, адже сама втратила свою етнічну спадщину, коли Росія окупувала Крим. Цей біль і туга не зникають. Навпаки, ще більше переймаєшся за наших людей, за інші тимчасово окуповані території України. 

Ви сказали, що були в багатьох містах України з концертами, в тому числі виступали в Криму. Чи стикалися ви з примусом з боку незаконної кримської влади виступати на святах для окупантів? 

Аби не мати ніякого контакту з окупаційною так званою адміністрацією, я й поїхала з Криму. Артисту, який в Криму має українську позицію, зараз практично неможливо повноцінно існувати. Є вихід - робити свій бізнес і не залежати від держави. Тоді ти можеш виступати на закритих заходах, корпоративах тощо. Якщо артист працює в ансамблі, в театрі, то, на жаль, відмовитись він не може, бо його звільнять.

Що зробите у першу чергу, якщо переможете у "Голосі країни"?

Не думала про це, але, відчуваю, вже час замислитися (посміхається). 

Нагадаємо, проект "Голос країни" виходить в ефір щонеділі о 19:00 на телеканалі ТЕТ.

Діана Могилєвич

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