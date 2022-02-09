В Одесі шоумен жив кілька років із семирічного віку.

Російський шоумен Максим Галкін показав будинок в Одесі, у якому жив після переїзду з Німеччини.

Фото з’явилося в Instagram-сторіз зірки.

Фоловери поцікавилися у зірки, де саме він жив в Одесі. У відповідь гуморист опублікував світлину будинку, який розташований на Французькому бульварі. Сім’я Галкіна мешкала на сьомому поверсі "Блакитної мрії", який в народі називали "генеральським" будинком.

В Одесу Галкін переїхав у семирічному віці. Його батько був військовим, тому сім’я переїжджала доволі часто. Коли Максиму було три, сім'я переїхала з Росії до Німеччини. Через чотири роки, у 1983 році, батько Максима став генералом, тому родина переїхала до Одеси.

Зауважимо, в Одесі Галкін провчився перші три класи школи.

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