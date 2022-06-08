Світова зірка українського походження записала зворушливе відео.

Відома голлівудська актриса і модель Мілла Йовович записала звернення до українців. У своєму відео вона подякувала за відчайдушну боротьбу і самовідданість. Відео записано в рамках проекту "Найвідоміші українці світу" і опубліковано в Instagram.

"Я хочу передати послання любові і підтримки всім українцям в цей найжахливіший період їхньої історії, коли націю просто розривають на шматки, коли мільйони людей змушені бігти в інші країни і ставати біженцями, коли воїни відважно б'ються всупереч усьому.

Я хочу сказати вам: ми бачимо вас, ми молимося за вас, ми любимо вас. І ми вдячні вам за те, що ви боретеся за свою свободу", - сказала зірка, яка народилася в Києві.

Нагадаємо, раніше Мілла Йовович показала фото зі святкування дня народження молодшої дочки.

Також УНІАН писав, що Роббі Вільямс заявив про бажання виступити на Євробаченні в Україні.

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