Дочці актриси і її чоловіка, продюсера Пола Андресона виповнилося два роки.

Голлівудська актриса Мілла Йовович опублікувала в Instagram свіжі знімки зі своєю наймолодшою дочкою Ошин Ларк Елліот.

Дочці актриси і її чоловіка, продюсера Пола Андресона виповнилося два роки. З цього приводу зіркова мама виклала в Instagram кілька знімків зі святкування.

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"Вітаємо нашу милу дитину Ошин з 2-річчям! Нереально, як швидко летить час і як ми не мислимо своє життя без неї. Вона і справді маленький "жайворонок", цілими днями співає і верещить найдивовижнішими звуками радості, коли бачить нас! Я просто в захваті від того, як старші дівчата підійшли до своїх ролей старших сестер. Вони такі турботливі і люблячі, я так пишаюся, коли бачу їх разом. Ми тебе дуже любимо Оші!",- підписала знімки зіркова мама.

Підписники Йвович засипали її привітаннями і відзначили неймовірну схожість всіх дочок актриси.

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