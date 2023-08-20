Ведучий пригадав початок спілкування з артистом, а також зізнався, чи спілкується він з ним нині.

Відомий телеведучий та продюсер Юрій Горбунов розповів, що думає про Олега Винника. В інтерв'ю Аліні Доротюк артист зізнався, чи спілкувався він зі співаком після початку повномасштабної війни РФ проти України. Також Горбунов оцінив нещодавнє інтерв'ю, яке раптово вирішив дати Винник.

"Ні, не спілкувались. Він не відповідав на дзвінки, потім я вже і не дзвонив. Це інтерв'ю я бачив, у мене немає ніякої реакції на це інтерв'ю. Ну воно ні про що, я не знаю, яка має бути реакція на це інтерв'ю. А більше я Олегу не дзвонив, Олег так само не дзвонив", - розповів ведучий.

Також Горбунов пригадав початок спілкування з Винником. Як виявилося, співак важко йшов на контакт.

"До цього ми співпрацювали. Він знімався у нас у "Скаженому весіллі", і співав разом з Олексієм, така в нас була робоча співпраця. Хоча Олег з самого початку йшов важко на контакт. Він не хотів спочатку зніматись, він переживав, як це вплине на його імідж. А потім погодився і не шкодував", - зазначив ведучий.

За словами Горбунова, він не знає, чи є у Винника майбутнє в Україні. Співак майже повністю зник з інфопростору, у мережі його почали називати "мовчуном" та навіть "зрадником".

"Не знаю. Можливо, "вовчиці" усе приймуть і скажуть: "О, Олег повернувся, класно". Тому що коли його немає, ніби і нема про що говорити. Поговорили про те, що його немає, ну і немає. Ви ж розумієте, що хейт і критика з'являються тоді, коли ти щось робиш. Коли ти нічого не робиш, то нічого нема", - резюмував Горбунов.

Олег Винник - останні новини

Після нещодавнього інтерв'ю, у якому Винник вперше розповів, як та коли виїхав з України, артист знову зник з інфопростору. Втім, співака усе одно іноді пригадують інші зірки.

Так, шеф-кухар Клопотенко пропісочив Винника за втечу з України. Він зазначив, що найгірше у цій ситуації те, що співак усе одно повернеться до Києва.

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