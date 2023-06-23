За словами співака, він не хотів казати українцям, аби вони "трималися", бо вони вже стали "цинічними".

Відомий співак Олег Винник вперше розповів, як та коли він виїхав з України до Німеччини. Спочатку артист не хотів розкривати деталі, проте згодом усе пояснив.

"Я - громадянин України, хронічний українець, резидент Німеччини. Проживаю тут вже 23 роки, маю лише закордонний паспорт, тому що внутрішній у мене забрали ще на початку 2000-х, коли став на постійний облік в українському посольстві", - зазначив Винник в інтерв'ю для YouTube-каналу "КРП".

За словами співака, він допоміг евакуюватися людям. Винник стверджує, що бачив ці події уві сні, ще задовго до повномасштабної війни РФ проти України.

"Я не хочу і не буду я розповідати... Я виїхав 26 числа і вивозив з собою дуже багато людей. Я бачив цей сон крайніх років 10-15 і разів 40. Тільки я бачив цей момент, де я виїжджаю із-під обстрілів та з-під вибухів, і я мав поїхати туди, де я завжди робив, роблю і буду робити свої пісні", - додав артист.

Також Винник заявив, що може писати хіти лише у Німеччині. Він запевняє, що не зрадник. За словами співака, він не знав, що казати українцям, які залишилися жити під обстрілами.

"Так сталося в житті, що всі пісні були написані тут, у Німеччині... Я буду вдячний всім тим людям, які мене зрозуміють... Я ніколи зрадником не був у житті, нікому не вірте... Ви вже там всі переплакали в Україні, вже цинічні, вже всі вареники їсте, коли бомбить... Виходь до людей - не виходь, що я буду говорити: "Тримайтесь, ми переможемо"?" - додав Винник.

Нагадаємо, раптова "поява" Винника викликала у мережі небувалі суперечки. Одні називають його "клятим зрадником", інші ж думають, що артист - "янгол".

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