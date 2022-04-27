Журналіст назвав співачку - ідіоткою, а її чоловіка - тупим.

Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що Наташа Корольова зайняла вкрай неправильну позицію, адже вона народилася і виросла в Україні, а під час війни на своїй батьківщині продовжує анонсувати концерти в Росії.

Свою думку Гордон висловив в інтерв'ю Славі Дьоміну.

"Є такі дивні люди як Наташа Корольова. М'яко кажучи, дивні. Наташа Корольова жила зі мною поруч на Борщагівці в Києві, ми вчилися в одній школі в різний час. Це дівчинка, яка співала з дитинства українські пісні в українському хорі. Краще б вона промовчала... коли наша країна стікає кров'ю, вона постить у себе в Instagram рекламу своїх концертів в Урюпінську в Росії. Мене це підірвало", - заявив журналіст.

Крім того, Гордон згадав і про слова чоловіка-стриптизера.

"Я не кажу про її тупого чоловіка з українським прізвищем Глушко, який каже: "давайте хлопці, зачистіть цю бандерівську гидоту". Що він мені здався ... але ось вона, яка повинна була хоч помовчати, а ти концерти свої постиш, ідіотка", - гнівно висловилася Дмитро Гордон.

Нагадаємо, Потап закликав Симоньян говорити про орієнтацію Кіркорова, Баскова і Лазарєва, а не Галкіна.

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