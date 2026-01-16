'Прокляття мого життя': Джордж Мартін розповів, яким буде фінал 'Пісні льоду та полум'я'

Автор продовжує працювати над написанням нової частини.

Американський письменник Джордж Р. Р. Мартін зізнався, що досі працює над написанням шостої книги циклу "Пісня льоду та полум'я", яка має назву "Вітри зими".

Як пише The Independent, у новому інтерв’ю автор назвав роботу над романом "прокляттям свого життя". Мартін працює над книгою вже 16 років і визнає, що процес дається йому вкрай важко. За його словами, у романі з’являться розділи від імені Джона Сноу, що фактично підтверджує повернення персонажа після смерті. Водночас письменник зауважив, що фінал книжкової саги буде менш "щасливим", ніж завершення серіалу від HBO.

Мартін також натякнув, що не всі ключові герої отримають позитивну розв’язку. Зокрема, за його задумом, Тиріон Ланністер навряд чи матиме щасливий кінець. Мартін додав, що переглянув і деякі сюжетні рішення, зокрема ідею вбивства Санси Старк, коли побачив акторську гру Софі Тернер у серіалі.

Відео дня

Значну затримку виходу "Вітрів зими" автор пояснює зайнятістю в інших проєктах. Серед них - адаптація новели "Лицар сімох королівств", яка скоро вийде на HBO, а також робота над телевсесвітом "Гри престолів". Мартін визнав, що стикається з різкою реакцією фанатів через затягування з релізом книги, адже вона запізнилася щонайменше на 13 років.

Як відомо, "Гра престолів" - це масштабна фентезійна сага, у центрі якої боротьба кількох знатних родів за владу над вигаданим континентом Вестерос. Події розгортаються у світі, де політичні інтриги, війни, зради та династичні конфлікти тісно переплітаються з магією, драконами й давніми пророцтвами.

У 2011 році канал HBO запустив серіал, який став глобальним хітом і тривав вісім сезонів. Телеверсія завершилася у 2019 році власним фіналом, який викликав суперечливу реакцію глядачів.Водночас книжкова історія так і не була доведена до кінця. На сьогодні вийшло п’ять романів із запланованих семи. Наступна частина, "Вітри зими", перебуває в роботі вже понад десять років.

Нагадаємо, вже 18 січня на HBO має вийти перший сезон серіалу "Лицар сімох королівств", який також зняли на основі книги Джорджа Мартіна. Події розгортатимуться за 90 років до початку "Гри престолів".

Вас також можуть зацікавити новини: