Кохана ведучого народила третього сина.

Відомий український ведучий Григорій Решетнік втретє став батьком.

Кохана знаменитості Христина народила йому третього сина. Радісною звісткою зірка поділився з підписниками на сторінці в Instagram.

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Решетнік запостив перший знімок з новонародженим, де видно крихітну ручку хлопчика, яку тримають батьки.

"Тепер я - багатодітний тато. У нас народився 3-й синочок! Він справжній красунчик! Я дякую своїй коханій дружині-героїні за цей подарунок! Мені здається, що відсьогодні я вмію літати", - написав Григорій.

Як пара вирішила назвати нащадка, шоумен поки не повідомив. У коментарях до публікації прихильники засипали подружжя привітаннями.

Зауважимо, Григорій та Христина Решетніки побралися 2010 року. Пара виховує двох синів – 7-річного Івана та 3-річного Дмитра.

Новиною про третю вагітність обраниця телеведучого повідомила в липні, оприлюднивши знімки з округлим животиком. Як розповідав ведучий, дружина завагітніла під час сімейної відпустки на Мальдівах.

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Автор: УНІАН