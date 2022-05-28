Знаменитість пояснила, чому у фіналі "Холостячки" обрала саме Задворного.

За словами Злати Огнєвіч, після початку війни їй телефонували троє учасників шоу "Холостячка" - Макс Тарапата, Дмитро Шевченко й Олег Плахотнюк.

Ведучий шоу "Як ти?" Григорій Решетник вирішив уточнити, чи телефонував Златі її колишній коханий та переможець проекту "Холостячка" Андрій Задворний.

На що Огнєвіч відповіла коротко: "Ні". Григорій був здивований такою відповіддю, адже під час війни навіть багато ворогів миряться.

"Війна не означає, що я маю повернути у своє життя людину, яка зробила мені дуже боляче", - наголосила "холостячка". Вона додала, що наразі у неї остання стадія переживань після болісного розірвання цих стосунків.

"А ти його пробачила?" - уточнив Решетник. На що Злата відповіла, що не до кінця. Та, вона запевнила, що вже не відчуває такого суму, жалю й болю.

Вона пояснила, чому у фіналі "Холостячки" обрала саме Задворного: їй сподобався його емоційний холод, те, що він залишався таким собі "хлопчиськом".

Решетник запитав, що б Злата хотіла, щоб Андрій сказав їй при зустрічі. "Я б хотіла, щоб він сказав, що в нього все добре", - відповіла Огнєвіч.

Також Григорій запитав, чи спілкується "холостячка" з Дмитром Шевченком, дівчина якого, до речі, її сусідка. За словами дівчини, він цікавився, як у неї справи.

Як повідомлялося, після проекту "Холостячка-2" Злата Огнєвіч і переможець шоу Андрій Задворний пробули разом всього 1,5 місяця. Пара розійшлася з ініціативи чоловіка. Він розповів, що його почуття до дівчини охололи.

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