Українська співачка і головна героїня реаліті "Холостячка" Злата Огнєвіч в ході четвертого випуску шоу розповіла про трагедію, яка сталася в її родині багато років тому.
Виявляється, у Злати був старший брат, який потонув у річці ще за три роки до її появи на світ. Довгий час співачка не здогадувалася про те, що у неї був брат. Але одного разу вона в шафі знайшла старі малюнки і запитала у мами, чиї вони. Тоді її мама Анна Бордюг розповіла доньці всю правду.
"Він потонув. За півтори хвилини - все", - сказала артистка.
До слова, зараз Злата дуже обережно ставиться до води. Цю історію вона розповіла після того, як на проекті впала у воду і у неї почалася паніка.
Нагадаємо, в четвертому випуску "Холостячка" Злата Огнєвіч відправила додому одразу двох чоловіків - Богдана і Васко.
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Злата Огнєвіч - українська співачка і телеведуча. Представниця України на конкурсі пісні "Євробачення 2013" (посіла третє місце). Заслужена артистка Автономної Республіки Крим (2013). Депутат Верховної Ради України VIII скликання від Радикальної партії (2014-2015).
У 2021 році було оголошено, що Злата стане головною героїнею другого сезону українського реаліті-шоу "Холостячка".
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