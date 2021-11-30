Також зірка першого сезону розповіла, що чоловіки дарують на проекті.

Українська актриса Ксенія Мішина, яка була першою героїнею на реаліті "Холостячка", розкрила секрети другого сезону шоу. Виявилося, співачка Злата Огнєвіч могла б не стати "Холостячкою", бо на цю роль розглядалися й інші зірки.

За словами Мішиної, відома співачка Міша Романова, яка була однією з учасниць групи "ВІА Гра", могла б стати зіркою реаліті замість Огнєвіч.

Актриса стверджує, що вона була єдиною претенденткою на роль "Холостячки" в першому сезоні, а ось для другого сезону проводився кастинг. Злата Огневич була не єдиною зіркою, яку розглядали в якості другої "Холостячки".

Зіркою другого сезону проекту могла стати Міша Романова. Однак її, з якихось причин, не обрали.

Крім цього Мішина розповіла про те, які подарунки дарують чоловіки Огнєвіч, і які презенти отримувала вона. Виявилося, в першому сезоні "Холостячка" отримувала не такі щедрі знаки уваги.

Читайте також"Холостячка 2": Злату Огнєвіч застукали на прогулянці з учасником шоуОгнєвіч, за словами Мішиної, чоловіки на реаліті роблять відмінні подарунки. Співачка нібито отримує золото і діаманти. Одними лише прикрасами чоловіки не обмежилися.

"На вертольотах прилітають, величезні букети квітів дарують", - розповіла Мішина в новому випуску "Їжа Дурнєва", який вийшов на YouTube.

Також актриса і зірка "Кріпосної" зазначила, що вона не думала про продовження реаліті. Мішина вважала, що на ній проект "Холостячка" закінчиться.

Хто така Ксенія Мішина

Мішина народилася в 1989 році в Севастополі. У 2015 році закінчила акторський факультет університету імені Карпенка-Карого.

У зірки є син Платон, якого вона виховує сама. Ксенія в інтерв'ю розповідала, що розлучилася з батьком своєї дитини й припинила спілкування з ним.

У 2019 році актриса перемогла в шоу "Танці з зірками". Її партнером був Євген Кот.

У 2020 році брала участь у проекті "Холостячка", у фіналі вона обрала Олександра Еллерта. Пара жила разом після шоу, а в липні 2021-го Ксенія оголосила про розставання з коханим. Після цього вони відновлювали відносини, але в кінці жовтня Мішина заявила, що їх роман розірваний.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко