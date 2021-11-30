Українська актриса Ксенія Мішина, яка була першою героїнею на реаліті "Холостячка", розкрила секрети другого сезону шоу. Виявилося, співачка Злата Огнєвіч могла б не стати "Холостячкою", бо на цю роль розглядалися й інші зірки.
За словами Мішиної, відома співачка Міша Романова, яка була однією з учасниць групи "ВІА Гра", могла б стати зіркою реаліті замість Огнєвіч.
Актриса стверджує, що вона була єдиною претенденткою на роль "Холостячки" в першому сезоні, а ось для другого сезону проводився кастинг. Злата Огневич була не єдиною зіркою, яку розглядали в якості другої "Холостячки".
Зіркою другого сезону проекту могла стати Міша Романова. Однак її, з якихось причин, не обрали.
Крім цього Мішина розповіла про те, які подарунки дарують чоловіки Огнєвіч, і які презенти отримувала вона. Виявилося, в першому сезоні "Холостячка" отримувала не такі щедрі знаки уваги.
Читайте також"Холостячка 2": Злату Огнєвіч застукали на прогулянці з учасником шоуОгнєвіч, за словами Мішиної, чоловіки на реаліті роблять відмінні подарунки. Співачка нібито отримує золото і діаманти. Одними лише прикрасами чоловіки не обмежилися.
"На вертольотах прилітають, величезні букети квітів дарують", - розповіла Мішина в новому випуску "Їжа Дурнєва", який вийшов на YouTube.
Також актриса і зірка "Кріпосної" зазначила, що вона не думала про продовження реаліті. Мішина вважала, що на ній проект "Холостячка" закінчиться.
Хто така Ксенія Мішина
Мішина народилася в 1989 році в Севастополі. У 2015 році закінчила акторський факультет університету імені Карпенка-Карого.
У зірки є син Платон, якого вона виховує сама. Ксенія в інтерв'ю розповідала, що розлучилася з батьком своєї дитини й припинила спілкування з ним.
У 2019 році актриса перемогла в шоу "Танці з зірками". Її партнером був Євген Кот.
У 2020 році брала участь у проекті "Холостячка", у фіналі вона обрала Олександра Еллерта. Пара жила разом після шоу, а в липні 2021-го Ксенія оголосила про розставання з коханим. Після цього вони відновлювали відносини, але в кінці жовтня Мішина заявила, що їх роман розірваний.