Дівчина веде свій блог з аудиторією більш ніж 300 тисяч, також вона займається модельним бізнесом.

Переможниця шоу "Холостяк" з Алексом Топольським Катя Лозовицька розповіла, як участь у проекті позначилася на її роботі та впізнаваності. В інтерв'ю 24 каналу дівчина зізналася, що це принесло їй деякі цікаві пропозиції:

"Я не скажу, що участь у проекті змінила мою модельну кар'єру. Не скажу, що це якось вплинуло на кількість моєї роботи в якості моделі. Я як працювала зі своїми клієнтами, так і працюю. Звичайно, з'явилися цікаві пропозиції щодо інтеграції з різними брендами одягу, косметики, і мені це дуже подобається. Я відкриваю для себе дуже багато нових, класних українських брендів, які мені дійсно хочеться підтримати".

На питання про заробіток Лозовицька відповідати не захотіла. Вона сказала, що не хотіла б афішувати свої доходи. З приводу джерел додала - отримує кошти не тільки від реклами, а й від зйомок.

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"Я не звикла оголошувати свій заробіток, тому хотіла б залишити цю інформацію при собі. Скажу тільки, що реклама – це не єдине джерело заробітку, адже я продовжую зйомки, продовжую працювати в модельній сфері. У будь-якому випадку я не женуся за грошима, обираючи рекламу, я дуже прискіпливо ставлюся до брендів. Мета - рекламувати і рекомендувати людям тільки якісні продукти", - резюмувала Катя Лозовицька.

Хто така Катя Лозовицька

Модель, блогерка, переможниця шоу "Холостяк-12" з Алексом Топольським. На пост-шоу з'ясувалося, що навіть попри те, що Алекс обрав Катю в фіналі, їм не вдалося побудувати щасливі стосунки. Зараз Лозовицька не афішує подробиці свого особистого життя, тому складно зрозуміти чи вільне її серце.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка-12" відповіла, чи вільне її серце зараз.

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