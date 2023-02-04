Катя Лозовицька після шоу хоче тримати в таємниці подробиці свого особистого життя.

Учасниця і переможниця романтичного реаліті "Холостяк" з Алексом Топольським Катя Лозовицька розповіла про особисте життя після проекту. Як стало відомо на пост-шоу, вони з Алексом не змогли побудувати щасливі стосунки через те, що він нібито вимагав до себе занадто багато уваги, не даючи романтики і турботи у відповідь.

Зараз в інтерв'ю 24 каналу Лозовицька зізналася, чи вільне її серце зараз:

"Після проекту "Холостяк" були залицяння, надсилали квіти додому, проте своє особисте життя Мені хотілося б відтепер залишити зокрема. Якщо я зміню думку з цього приводу, то ви обов'язково все дізнаєтеся".

Холостяк-12: чим закінчився

У фіналі бізнесмен Алекс Топольський обирав між двома дівчатами - Сашею Мудрою та Катею Лозовицькою. За характером і за образом, який склався перед глядачами, дівчата були абсолютно різні.

Топольському довелося непросто, але він все-таки зважився і відпустив додому Мудру. Як з'ясувалося на пост-шоу, з Катею у нього не склалися тривалі стосунки.

Дівчина у себе в блозі розповіла, що в реальному житті Алекс зовсім не той прекрасний принц, яким він хотів здаватися на проекті.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка-12" відповіла, чи спілкується з Алексом після розриву.

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