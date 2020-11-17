Він зазначив, що участь у шоу була крутим досвідом.

"Холостяк" Сергій Мельник залишив шоу "Танці з зірками". На своїй сторінці в Instagram він прокоментував виліт з проекту.

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Він зазначив, що це був крутий досвід, а також звернувся до своїх суперників на шоу.

"Ну, це ж було круто. Я багато слів сказав на прощання кожному з них, щодо всіх відчуваю добрі почуття й безмежну повагу, ви стали мені як рідні!",- написав Мельник.

Хто залишив "Танці з зірками" за крок від півфіналу

За результатами голосування та суддівських оцінок шоу залишили Сергій Мельник і Аделіна Делі. А за перемогу в шоу у півфіналі наступної неділі змагатимуться Юлія Саніна і Діма Жук, Санта Дімопулос і Макс Леонов, а також Надія Мейхер і Кирило Васюк. Фінал цього сезону буде жіночим.

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Автор: Ольга Робейко