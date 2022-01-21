Минулого року лауреаткою премії стала українська виконавиця Аlyona Аlyona.

Українська співачка Аліна Паш отримала музичну премію ЄС Music Moves Europe Awards 2022.

Про це повідомляє Національного бюро програми ЄС "Креативна Європа" в Україні.

"Церемонія нагородження відбулася сьогодні ввечері, 20 січня, під час однієї з ключових подій музичної індустрії – фестивалю-шоукейсу ESNS (Eurosonic Noorderslag) у Гронінгені, Нідерланди", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожAlyona Alyona, Юлія Саніна, Артем Пивоваров і ONUKA випустили кліп на саундтрек комедії "Найкращі вихідні"Іншими переможцями Music Moves Europe Awards 2022 стали Denise Chaila (Ірландія), Дeva (Угорщина), Meskerem Mees (Бельгія), Mezerk (Франція) і Blanks (Нідерланди).

Кожен із п’яти переможців отримав по 10 000 євро.

Минулого року лауреаткою премії Music Moves Europe Talent Awards 2021 стала українська виконавиця Аlyona Аlyona.

Нагадаємо, раніше суспільний мовник оприлюднив довгий список учасників Нацвідбору на Євробачення-2022, яке в цьому році пройде в італійському Турині. Зокрема, серед них: Аліна Паш, LAUD та WELLBOY.

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