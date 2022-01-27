Суспільне відповіло на претензії на адресу Аліни Паш.

Днями Суспільне назвало імена фіналістів нацвідбору на Євробачення 2022, серед яких опинилася і українська співачка Аліна Паш.

Пізніше в мережі розгорівся скандал. Користувачі згадали, як Аліна в одному з інтерв'ю розповідала про виступ в окупованому Криму в 2015 році. У зв'язку з цим українці запропонували дискваліфікувати дівчину з конкурсу.

Суспільне вирішило відповісти на звинувачення і заявило, що не бачить причин для дискваліфікації.

"Суспільне разом з виробником нацвідбору "Френдс Про ТБ" опрацювало анкети, представлені на участь у Національному відборі, на їх відповідність вимогам, передбаченим Правилами Національного відбору. Учасниця Alina Pash надала гарантії, що не порушувала законодавство України та вимоги конкурсу: виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався з боку України", - йдеться у заяві Суспільного.

Читайте такожПсихічні розлади чи вербування РФ: скандальні заяви Єгорової шокували українських зірокДо слова, Аліна Паш пройшла у фінал нацвідбору на Євробачення 2022. Вже 12 лютого стане відомо, хто з українських артистів представлятиме Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі.

Нагадаємо, раніше Аліна Паш звинуватила групу Kalush в плагіаті.

Вас також можуть зацікавити новини: