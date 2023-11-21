Після цього вона почала його ще більше поважати.

Співачка Ірина Білик згадала свій великий сольний концерт у Палаці "Україна". Послухати її хіти прийшов президент Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою.

Після виконання одного з хітів Зеленський підійшов до сцени, вручив Білик розкішний букет квітів і сказав: "Ірино, ти наша любов".

Такий вчинок президента вразив співачку до глибини душі. В ефірі "Нашого радіо" вона сказала, що почала ще більше його поважати.

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"У мене вперше не тільки були компліменти або подарунки, а він прийшов особисто", - сказала Білик.

Варто зазначити, що ця подія сталася ще у 2021 році, до повномасштабного російського вторгнення. Білик стала першою в Україні співачкою, на концерт якої прийшов сам президент.

Нагадаємо, раніше Ірині Білик освідчилися прямо на концерті. Закоханий чоловік піднявся до неї на сцену, став на одне коліно, простягнув коробочку з обручкою і запитав: "Ти станеш моєю дружиною?" Співачка збентежилася і не знала, що сказати.

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