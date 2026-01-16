Зірка серіалу 'Школа' засвітила діамантову каблучку від нового обранця (фото)

Пара разом два місяці.

26-річна акторка Ірина Кудашова, відома за роллю Вероніки Тихонової в українському серіалі "Школа", отримала від свого бойфренда каблучку.

Дівчина опублікувала у Threads серію знімків з прикрасою, зазначивши, що йдеться не про пропозицію руки та серця. За словами Ірини, чоловік подарував їй "promise ring" - обручку-обіцянку, яку дарують на знак серйозних намірів у стосунках, але без офіційних заручин.

Акторка зазначила, що знайома зі своїм новим обранцим три місяці, два з них вони перебувають у стосунках:

Відео дня

"Сьогодні я отримала свою першу діамантову каблучку. Promise ring - це не пропозиція, це лише обіцянка, яка символізує серйозні наміри людини, що вона бачить з тобою майбутнє. Бо, звісно, на такому ранньому етапі пропозиція була би недоречною! Раніше я такі каблучки називала "бронюванням" до моменту пропозиції".

Нагадаємо, раніше Ірина Кудашова перебувала у стосунках з чоловіком, який був набагато старшим за неї. Восени вона зізналася, що вони розійшлися, адже виявили, що не можуть порозумітися навіть у побутових питаннях. Тоді дівчина казала, що не шукає нових стосунків, а хоче зосередитися на собі.

Вас також можуть зацікавити новини: