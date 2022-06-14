Вона зазначила, що не виправдовує людей, які співпрацювали з Росією.

Мегапопулярна українська атриса театру та кіно Ірма Вітовська ще в 2014 році відмовилася від зйомок в російських проектах, вона повністю розірвала співпрацю з окупантами.

Як вона поділилась в інтерв'ю "УП. Життя", особисто для себе вона вирішила, що не буде брати участь в "увєсєлєніях на танках" і пропаганді.

"А є багато таких, які до останнього, до 24 лютого співпрацювали, знімали спільні кліпи. Знаєте, кожен знає свої брудні майки чи труси, хай він із ними живе", - наголосила актриса.

А тепер, додала Ірма, вони будуть працювати для українського народу в кіно.

"Не треба зараз згадувати нічого, що може кидати докір. Навіть я, якщо згадати, до Майдану так само мала багато співпраць із росіянами", - наголосила Вітовська.

Вона пояснила, що раніше наше інформаційне поле абсолютно залежало від росіян. І це злиття було свідомим.

"І тут питання не до нас, а до політичних еліт. Чому в той час згортали багато проектів, хто керував радіо, кому повіддавали продакшени, хто курував, хто був "смотрящим" на каналах з ігрового контенту. Це не до нас питання. Ми – виконавці, ми надаємо свої послуги. Ми навіть не придумуємо фільм, правда?" - пояснила акторка.

Вона зазначила, що не виправдовує людей, які співпрацювали з Росією. Але війна розпочалась у 2014-му.

"Ось тут уже треба було наводити гігієну. А до 2013 року був вакуум", - підсумувала Ірма.

Раніше Ірма Вітовська прокоментувала війну в Україні. Вона заявила, що народ зараз згуртований як ніколи, проте жахливо, що це об'єднання відбулося ціною смертей.

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