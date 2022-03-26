Громадяни України нарешті об'єдналися, проте шкода, що ціною смертей, каже актриса.

Українська Театральна та кіноактриса Ірма Вітовська прокоментувала війну в Україні. Вона заявила, що народ зараз згуртований як ніколи, проте жахливо, що це об'єднання відбулося ціною смертей.

Про це Вітовська висловила в інтерв'ю виданню "УП".

Війну в Україні зірка українського ТБ назвала "жорстоким хрещенням вогнем", проте зазначила, що дана ситуація дала зрозуміти - тут своїх не кидають.

"Навіть люди, які були лояльні, ріжуть зв'язки з родичами з Росії через їх дурість, яка стала очевидною. Я думаю, що народжується нова нація в плані громадянської нації, в плані державної нації. І ось шкода, що ми проходимо це крізь смерті. Це важливий час, тому що ми довго не могли еволюціонувати до такої якості", - розповіла Вітовська.

"Наші бійці, наші цивільні, а особливо діти - для мене це найболючіша тема. І навіть тварини-ви знаєте, що ось стайню спалили. Це все наші втрати", - резюмувала Ірма Вітовська.

Зірка заявила, що зараз для неї, як і для мільйонів інших людей, важливо перемогти. Сама артистка заявила, що знаходиться в Україні, проте детально не розповідатиме де і чим займається, щоб не нашкодити. Вона лише натякнула, що не сидить без діла і допомагає країні наблизитися до перемоги.

"Я можу сказати, що допомагаю переселенцям. У мене дуже багато друзів в Європі, які забирають мам з дітьми на тимчасовий притулок", - заявила Вітовська.

Вона підтримала своїх колег, які зараз вступили до лав територіальної оборони або почали волонтерити.

Нагадаємо, український музикант Андрій Данилко згадав, як вперше особисто познайомився з президентом РФ Путіним. Музикант каже, що російський політик в житті дуже відрізняється від телевізійного образу.

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