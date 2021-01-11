Модель показала пікантне фото / instagram.com/izabelgoulart
Відома модель Ізабель Гулар оприлюднила в соціальній мережі Instagram нове відео.
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На кадрах дівчина позує в чорному купальнику. Вона вирішила продемонструвати свою фігуру. Також вона одягла солом'яний капелюшок і сонцезахисні окуляри.
"На пляж готова", - написала зірка.
Цікаво, що Ізабель володіє стрункою фігурою. Ймовірно, дівчина виснажує себе тренуваннями в залі і правильним харчуванням.
Хто така Ізабель Гулар:
- Ізабель народилася 23 жовтня 1984 року в Сан-Паулу, Бразилія
- Вона більш відома як одна з ангелів Victoria's Secret
- У 14 років переїхала до столиці штату Сан-Паулу, де почала працювати моделлю
- Ізабель знімалася для обкладинок таких журналів, як GQ, Vogue, L'officiel, Marie Claire і Esquire
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