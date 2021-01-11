Ізабель Гулар продемонструвала свої форми.

Відома модель Ізабель Гулар оприлюднила в соціальній мережі Instagram нове відео.

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На кадрах дівчина позує в чорному купальнику. Вона вирішила продемонструвати свою фігуру. Також вона одягла солом'яний капелюшок і сонцезахисні окуляри.

"На пляж готова", - написала зірка.

Цікаво, що Ізабель володіє стрункою фігурою. Ймовірно, дівчина виснажує себе тренуваннями в залі і правильним харчуванням.

Хто така Ізабель Гулар:

Ізабель народилася 23 жовтня 1984 року в Сан-Паулу, Бразилія

Вона більш відома як одна з ангелів Victoria's Secret

У 14 років переїхала до столиці штату Сан-Паулу, де почала працювати моделлю

Ізабель знімалася для обкладинок таких журналів, як GQ, Vogue, L'officiel, Marie Claire і Esquire

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Автор: Діана Могилєвич