Відомий український співак пішов воювати на фронт

Лідер гурту "Фіолет" Сергій "Колос" Мартинюк пішов до ЗСУ добровольцем. На своїй сторінці в Instagram він опублікував фотографію у військовій формі.
Він зізнався, що це рішення далося йому не просто. За його словами, він довго думав над тим, чи йти йому в армію, щоб захищати Україну від російської агресії на фронті.
"Друзі, вчора почався мій шлях до ЗСУ. Рішення добровільне і зважене, на яке я і так наважувався занадто багато часу. Усе необхідне отримав, у найближчий місяць проходитиме базова підготовка. Годують смачно, люди навколо душевні, з усім іншим буду розбиратися по ходу. На зв'язку",- написав музикант у своїх соцмережах.
Як відреагували шанувальники
- "Сергію, ти та людина, яка за цінностями зробила правильний крок"
- "Це так несподівано, але впевнена, що це зважене рішення свідомого українця, еталоном якого ти для мене завжди був"
- "Сил тобі на шляху воїна та охорони зверху"
- "Удачі тобі на новому шляху"
Чим відомий Сергій Мартинюк
Сергій Мартинюк - український музикант, письменник, лідер рок-гурту "Фіолет" і супутніх сайд-проектів (Kolos & Brothers, ТраТаТа та інших), громадський діяч, артдиректор фестивалю "Бандерштат".
З 2004 по 2009 рік активно займався громадською діяльністю, учасник Помаранчевої революції, головний редактор локальних молодіжних видань у Луцьку та їхній активний кореспондент.
У складі гурту "Фіолет" випустив кілька альбомів - "Нерводрами", "Lvivlive", "Kamasutra" та інші.