Відомий український співак пішов воювати на фронт

Він пішов на фронт добровольцем.

Лідер гурту "Фіолет" Сергій "Колос" Мартинюк пішов до ЗСУ добровольцем. На своїй сторінці в Instagram він опублікував фотографію у військовій формі.

Він зізнався, що це рішення далося йому не просто. За його словами, він довго думав над тим, чи йти йому в армію, щоб захищати Україну від російської агресії на фронті.

"Друзі, вчора почався мій шлях до ЗСУ. Рішення добровільне і зважене, на яке я і так наважувався занадто багато часу. Усе необхідне отримав, у найближчий місяць проходитиме базова підготовка. Годують смачно, люди навколо душевні, з усім іншим буду розбиратися по ходу. На зв'язку",- написав музикант у своїх соцмережах.

Як відреагували шанувальники

"Сергію, ти та людина, яка за цінностями зробила правильний крок"

"Це так несподівано, але впевнена, що це зважене рішення свідомого українця, еталоном якого ти для мене завжди був"

"Сил тобі на шляху воїна та охорони зверху"

"Удачі тобі на новому шляху"

Чим відомий Сергій Мартинюк

Сергій Мартинюк - український музикант, письменник, лідер рок-гурту "Фіолет" і супутніх сайд-проектів (Kolos & Brothers, ТраТаТа та інших), громадський діяч, артдиректор фестивалю "Бандерштат".

З 2004 по 2009 рік активно займався громадською діяльністю, учасник Помаранчевої революції, головний редактор локальних молодіжних видань у Луцьку та їхній активний кореспондент.

У складі гурту "Фіолет" випустив кілька альбомів - "Нерводрами", "Lvivlive", "Kamasutra" та інші.

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