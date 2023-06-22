Артист з гумором відреагував на цю новину.

Український музикант Володимир Дантес відреагував на новину про повернення Олега Винника, який з початку повномасштабного російського вторгнення живе в Німеччині.

На своїй сторінці в Instagram Дантес досить іронічно написав: "Винник повернувся. Ось це новина. Вибачайтеся".

Варто відзначити, що спочатку артист хвалився успіхом своєї нової пісні "Чуєш", а потім зупинився і згадав про Винника.

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Крім того, слово "вибачайтеся" він, швидше за все, використав на адресу своїх колег, які критикували Винника за мовчання про війну в Україні.

Що відомо про повернення Винника

Вперше після 24 лютого 2022 року Олег Винник дав інтерв'ю Вікторії Курочці. Він сказав, що перебуває в Німеччині на лікуванні і додав, що буде шкодувати про те, що не взяв до рук зброю і не пішов захищати Україну на фронт.

Крім того, він заявив, що не має доступу до соціальних мереж. Артист написав заяву в поліцію. Як виявилося, до цього причетний його менеджер.

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