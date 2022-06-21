Шанувальники вже давно здогадувалися про роман Наді і Михайла.

У березні 2022 року стало відомо про розлучення двох пар - артистів Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса і рестораторів Міші і Даші Кацуріних.

І поки шанувальники здогадувалися в чому причина цих розлучень, Надя відпочивала в Барселоні з Мішею, а Вова проводив час з Дашею. Звичайно, шанувальники запідозрили їх в любовному чотирикутнику.

Сьогодні Надя Дорофєєва таки зізналася, що дійсно зустрічається з Кацуріним. Вона опублікувала їх спільне фото і лаконічно написала: "Разом".

Михайло теж не став мовчати і оприлюднив скріншот запису відеодзвінка з Надею, на якому було написано "Погане з'єднання".

"А насправді з'єднання - клас", - підписав знімок Кацурін, тим самим підтвердивши, що у них зі співачкою роман.

Нагадаємо, раніше Дантес заявив, що їхній шлюб розпався точно не через те, що Надія пішла до Кацуріна. Однак і сам Вова часу даремно не втрачає - його вже помітили у компанії Даші Кацуріної.

Також УНІАН писав, що пасія Дантеса розкрила реальну причину розлучення з бойфрендом Дорофєєвою.

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