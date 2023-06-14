Співачка визнала, що вона не одразу наважилася розповісти фанам про те, що з нею трапилося.

Українська співачка Камалія налякала шанувальників. Вона раптово показалася у лікарні. На новому фото, яке зірка розмістила в Instagram, вона готується до обстеження.

Співачка розповіла, що вона соромилася зізнатися фанам, що ж трапилося. Втім, згодом Камалія наважилася усе розповісти. З нею трапився нещасний випадок. Співачка впала, а нині проходить обстеження, адже біль не минає.

"У свої 46 впала з велосипеда, знімаючи відео на телефон. Думала, просто забилася, але біль нікуди не зник, а лише посилився. Можливий перелом ребра. Приїхала на МРТ і КТ", - розповіла Камалія.

Співачка також зазначила, що уся ця ситуація може зруйнувати її плани. Найближчими днями Камалія мала брати участь у церемонії нагородження музичною премією. Проте нині вона не знає, чи вдасться їй зробити усе заплановане.

"А вже у пʼятницю премія YUNA, і для мене було дуже важливо і відповідально підготуватися до виступу. Тепер не знаю, як усе буде... Прошу вас, друзі, будьте обережні, особливо знімаючи відео", - додала Камалія.

У коментарях фани підтримали Камалії. Вони побажали їй скорішого одужання. Також коментатори пишуть:

"Це не соромно, це нормально, це життя. І всяке може статися (можна впасти і на рівній дорозі). Одужуйте скоріше і міцного здоровʼя!"

"Пташечка! Така була щаслива зі своїми дівчатками на фото! Може обійдеться і це не перелом, а забій"

"Камалія, все буде добре".

Співачка Камалія - останні новини

Нещодавно співачка розповідала, що розлучається зі своїм чоловіком-бізнесменом. Вона та Моххамад Захур жили у шлюбі понад 20 років, в них є дві спільні дочки. Після заяви про розлучення Камалія вже розповіла, де і з ким живуть її діти. Дівчата навчаються у Лондоні.

Декілька днів тому Камалія навідувала дітей. Разом із ними вона гуляла та каталася на велосипедах. Під час однієї з таких прогулянок співачка засвітила стрункі ніжки у коротких шортах.

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