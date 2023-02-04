Тепер вони не можуть відвідувати територію країни, а їхні активи там заморожені.

Канада ввела нові санкції проти російських пропагандистів. В уряді підкреслили, що такими методами вони намагаються боротися з путінською інформаційною війною.

"Війна президента Володимира Путіна в Україні базується на брехні і обмані. Російські операції з дезінформації залучили знаменитостей і так звані новинні організації, щоб повторити тезу Кремля і спробувати виправдати звірства, які проходять по всій Україні", - сказано на сайті уряду Канади.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі додала, що російська дезінформація призвела до страждань мільйонів, а санкції блокують ці джерела дезінформації:

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"У пошуках фальшивої довіри для підтримки своєї брехні президент Путін закликав росіян за допомогою публічних платформ поширювати дезінформацію і пропаганду. Президент Путін намагається маніпулювати громадською думкою. Канада не дозволить розповсюджувачам дезінформації та пропаганди діяти безкарно. Канада підтримує Україну".

Всього санкції передбачають обмеження для 38 осіб і 16 організацією. У список потрапили артисти-путіністи Микола Басков, Діма Білан, Олег Газманов, Михайло Боярський, Михайло Галустян, Поліна Гагаріна, Надія Бабкіна, Ірина Аллегрова та інші. Тепер вони не можуть відвідувати Канаду, а їхні активи там заморожені.

За що проти Баскова ввели санкції

Музикант і раніше підтримував жорстоку путінську політику, а після 24 лютого став виступати перед пораненими окупантами, даючи чітко зрозуміти - він за війну. Більше того, з власної кишені він пожертвував російській армії більше мільйона рублів.

"Зараз стільки сімей чекають і переживають за своїх батьків, чоловіків і синів, багато хто потребує додаткової турботи. Сподіваюся, що мій скромний внесок допоможе хоч трохи в цьому", - коментував артист-путініст.

За що проти Боярського ввели санкції

Цей артист також виступає за вбивства мирних українців. Також на своїх публічних виступах він неодноразово висловлювався про те, що підтримує Володимира Путіна і поважає його.

"Я переконаний, те, що робить Володимир Володимирович, продумано і абсолютно правильно. Я підтримую це рішення. Визнання "ДНР" і "ЛНР" сприятиме стабілізації обстановки на Донбасі і принесе мир жителям регіону", - написав він.

За що проти Доліної ввели санкції

Лариса Доліна - ще одна артистка, яка пішла проти України. Популярна співачка, яка народилася в Одесі, обрала російські гроші, а не свою батьківщину. З 2003 року Доліна - член партії "Єдина Росія", а значить - пособниця диктатора Володимира Путіна. Вона скаржиться, що не може потрапити до Одеси, а також каже, що хотіла б відновлення Радянського Союзу.

За що проти Аверіна ввели санкції

Максим Аверін - актор серіалу "Глухар". У серіалі йому дісталася роль поліцейського, який завжди виступає за правду, але в реальному житті він - шанувальник кривавого путінського режиму і вбивств мільйонів українців.

"Я - громадянин Російської Федерації, патріот Росії, завжди нескінченно шанобливо ставився і ставлюся до своєї країни і до свого президента", - коментував Аверін.

Інші артисти з даного санкційного списку також є прихильниками вбивств мирного українського населення, називаючи звірячу війну "спецоперацією зі звільнення".

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