Рішення Путіна "сприятимуть стабілізації обстановки", впевнений актор.

Після визнання Росією незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР" російський актор, відомий за роллю Д'артаньяна у фільмі "Д'артаньян і три мушкетери", Михайло Боярський публічно підтримав президента РФ.

Відповідні пост він опублікував у своєму Instagram.

"Я переконаний, те, що робить Володимир Володимирович, продумано і абсолютно правильно. Я підтримую це рішення. Визнання "ДНР" і "ЛНР" сприятиме стабілізації обстановки на Донбасі і принесе мир жителям регіону", - написав він.

Боярський також додав, що нібито негативна реакція західних країн на рішення очікувана і мотивована тим, що "Захід завжди був налаштований проти Росії".

Визнання "ЛДНР" і російські війська на Донбасі

Увечері 21 лютого російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним і Пасічником були підписані відповідні "документи". Вони були ратифіковані російським парламентом.

В той же день Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької та Луганської областей. Російських військових з технікою бачили очевидці і журналісти. Пізніше Путін запросив дозвіл від російського парламенту на застосування військової сили за межами Росії.

У НАТО заявили, що Росія перейшла від прихованих спроб дестабілізувати Україну до відкритих військових дій.

Президент США Джо Байден заявив, що Росія "закладає грунт" для передумов здійснення подальших провокацій, щоб спробувати виправдати подальші військові дії.

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