Кароліна Куркова вагітна втретє.

Чеська супермодель Кароліна Куркова опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує повністю оголеною.

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Цікаво, що модель показала кругленький животик. Зірка чекає на третю дитину від кінопродюсера Арчі Друрі.

"Ми дуже раді повідомити про швидке народження малюка в нашій родині. Ми радіємо цьому новому поповненню і особливому часу!",- написала Куркова.

Хто така Кароліна Куркова:

Кароліна визнана найсексуальнішою блондинкою Європи 2007 року

З 2009 року Кароліна одружена з кінопродюсером Арчі Друрі, з яким вона зустрічалася рік до їхнього весілля

У подружжя є два сини - Тобін Джек Друрі (нар. 29.10.2009) і Ноа Лі Друрі (нар. у листопаді 2015)

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Автор: Діана Могилєвич