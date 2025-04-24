Зірка не оголошувала про своє друге заміжжя, але за неї це зробив її новоспечений чоловік.

Відома українська дизайнерка Катерина Сільченко вдруге вийшла заміж. Одруження зірки моди було таємним, але з соцмереж стало відомо, що зараз засновниця бренду "The Coat" перебуває у статусі дружини.

Радісну новину про вихід на новий рівень стосунків оголосив обранець знаменитості у своєму Facebook. Виявилося, що її чоловіком став організатор заходів, засновник агентства S*event Сергій "Картина" Неклева.

У своїх соцмережах у середу, 23 квітня, він опублікував світлину та змінив свій статус, в якому було вказано, що чоловік перебуває у шлюбі з Сільченко. Більше жодних подробиць він розкривати не став.

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Пара не приховувала своїх романтичних стосунків. У їхніх соцмережах модна побачити спільних фото, на яких парочка цілується та обіймається. Ба більше, вони також разом працюють. Зокрема, Сергій допомагає Катерині організовувати її модні покази.

Наразі невідомо, коли саме пара одружилася, оскільки це могло статися і раніше. Ймовірно, у них була таємна церемонія, куди вони запросили лише найрідніших людей. Сама Сільченко також поки що не оголошувала про заміжжя та не коментувала новину.

Зазначимо, що для дизайнерки це вже другий шлюб. Раніше вона була заміжня за бізнесменом Камо Багдасаряном. Пара одружилася у 2014-му після чотирбох років стосунків. Однак вони розлучилися у 2020 році. В них є спільна донька Саті.

"Через коронавірус ми опинилися в різних країнах. Ситуація з анексованим Кримом ускладнила можливість чоловіка приїхати через робочі обставини. Можливо, я теж могла докласти більше зусиль, щоб подолати ці перешкоди. Але цього не сталося. Ми просто не змогли зустрітися і зберегти стосунки на відстані", – пояснювала причину розлучення Катерина раніше.

Про роман організатора заходів та модельєрки стало відомо у 2022 році. 14 лютого, у День Святого Валентина вони розсекретили свої стосунки. Вже у листопаді пара оголосила про заручини.

Нагадаємо, раніше відома українська акторка вийшла заміж. 44-річна Віталіна Біблів повідомила, що зміни в її особистому житті сталися вже під час повномасштабного вторгнення. Однак зірка картин "Будиночок на щастя" та "Жіночий лікар" вирішила не розповідати подробиць, коли саме це відбулося та як звати її обранця.

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