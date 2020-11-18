Модель знялася в новій фотосесії.

Відома модель Кім Кардашьян опублікувала в Instagram "холодне" фото.

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На знімку вона позує в білому боді під горло і з довгим рукавом. На ногах у неї лише місяцеходи. Це взуття для гір, але носити його можна і в повсякденному житті. Поєднується воно, найкраще, зі спортивним, скандинавським стилями або casual.

Цікаво, що фото було зроблено на снігу. Можна тільки здогадуватися, на які жертви пішла Кім заради такого знімка.

Хто така Кім Кардашьян:

Кімберлі Ноель Кардашьян Вест - американська зірка реаліті-шоу, актриса, фотомодель. Учасниця сьомого сезону реаліті-шоу "Танці з зірками (США)" і "Сімейство Кардашьян".

З 24 травня 2014 року Кім заміжня втретє за репером Каньє Вестом, з яким вона зустрічалася 2 роки до їхнього весілля. У подружжя четверо дітей.

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Автор: Діана Могилєвич