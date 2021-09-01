Артист показав реальне фото зі співачкою.

Російський співак Філіп Кіркоров запостив в Instagram реальне фото з опальною співачкою Ані Лорак, в той час, як сама зірка показала в своєму блозі відфотошоплену версію.

Фото було зроблено на одному із заходів, на який Кіркоров прийшов у блискучому костюмі з зірками, білій сорочці і капелюсі. А Ані підібрала чорний комбінезон з глибоким декольте.

Зрозуміло, шанувальники помітили різницю на двох фото, але вирішили таки засипати Лорак компліментами.

"У кожному образі прекрасна", "Завжди яскрава, стильна і красива", "Справжній еталон", "Таке відчуття, що вам личить буквально все", - написали фани.

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Автор: Діана Могилєвич