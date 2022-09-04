Подейкують, що пару поставили перед складним вибором.

Головні герої турецького серіалу "Постукай в мої двері" зіграли коханих. Їхнє екранне кохання переросло в реальне, але, здається, їм не судилося бути разом.

Їхня серіальна історія починалася за стандартним сюжетом - від кохання до ненависті один крок, і навпаки теж. Спочатку вони відчували ненависть по відношенню один до одного, але пізнаючи один одного ближче, вони почали відчувати більш глибокі почуття.

Еда - харизматична юна дівчина, впевнена в собі, смішна, але неймовірно добра. Здається, вона готова врятувати весь світ. А Серкан зіграв роль людини-робота, який далі своєї роботи нічого не бачить. Він прагматичний, серйозний і замкнутий. І тільки Еді вдалося розтопити його серце.

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Звичайно, така красива серіальна любов переросла в реальну. Шанувальники серіалу розчулювалися, коли дізналися, що пара зберегла свої почуття поза камерами. І яке було їх розчарування, коли стало відомо про їхній розрив.

Фанати серіалу і акторів були в подиві, чому така красива і яскрава пара розлучилася. Пізніше з'ясувалося, що це сталося через тиск їхніх менеджерів. Виявляється, їм сказали вибирати - або стосунки, або кар'єра. І, ймовірно, молоді і дуже перспективні люди, вирішили вибрати зйомки в кіно і серіалах. При цьому ні Ханде Ерчел, ні Керем Бюрсін свої стосунки ніяк не коментують.

Нагадаємо, який турецький актор підходить кожній жінці за знаком Зодіаку.

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