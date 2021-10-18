Артисти вирішили зробити собі подарунок і полетіти в міні-подорож.

Українські артисти Потап і Настя Каменських 18 жовтня відзначають річницю свого розпису.

Відомо, що закохані таємно одружилися в Лос-Анджелесі, а потім і в Україні. Але тільки в травні 2019 року вони зіграли весілля. Разом вони вже багато років.

"У цей день ми відзначаємо річницю розпису з Каменських і нам так шкода, що ми не побачимо цю красу (яку Настя зробила вдома, - УНІАН) кожен день, але зате ми встигли зробити фотки і там куди ми відлітаємо вони нагадають нам про теплу осінь. Кохаю тебе, моє жабеня. Ти неймовірна дружина і дизайнер нашого життя", - написав Потап.

Настя Каменських також розповіла про цю щасливу подію у своєму інста-блозі.

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Нагадаємо, раніше Потап попустував з оголеною Настею Каменських на публіці.

Потап і Настя Каменських: історія стосунків

Артисти десять років були учасниками дуету "Потап і Настя", який став мега популярним не тільки в Україні. Вони почали зустрічатися ще коли Потап був офіційно одружений на Ірині Горовій. При цьому заради Насті він розлучився з дружиною.

Довгий час вони приховували свої стосунки. У пісні "Константа", яку Потап присвятив Каменських, він говорив, що намагався вберегти свою кохану від зайвих очей, слів і постів.

Відомо, що продюсер зробив Каменських пропозицію в недобудованому будинку. Звичайно, співачка одразу ж погодилася. У травні 2019 року вони зіграли розкішне весілля, на якому були багато українських зірок.

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Автор: Діана Могилєвич