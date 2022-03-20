Спікер СБУ буквально з першого свого відеозвернення підкорив українок.

Ось уже понад три тижні російська армія намагається захопити міста України, руйнує інфраструктуру і вбиває мирне населення. Нерви українців вже закінчуються, попри віру в нашу перемогу і максимальне єднання.

І поки українські чоловіки захищають нашу країну і мирних жителів від лап агресора Путіна і його солдатів, українки заспокоюються, дивлячись на відеозвернення радника глави ОПУ Олексія Арестовича і підіймають собі настрій, завдяки голові Миколаївської обласної державної адміністрації Віталію Кіму. І Арестовича, і Кіма українки охрестили своїм заспокійливим перед сном.

Але пізніше у цих політиків з'явився конкурент - спікер СБУ Артем Дехтяренко. Популярність серед жінок він знайшов після запису відео, на яких коментував перехоплені розмови окупантів. Його зовнішній вигляд, голос і почуття гумору справили враження на наших жінок, тому його одразу записали до лав головних "крашів".

Відомо, що 32-річний Артем Дехтяренко народився у Чернівцях. Починав він свою кар'єру в журналістиці, працюючи в різних ЗМІ. Кілька років тому він працював у прес-службі Секретаріату Кабінету Міністрів України та офісі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. А зараз він спікер СБУ.

Головне питання, яке цікавить всіх українок: чи одружений Артем Дехтяренко? На жаль, нам доведеться вас засмутити. Так, він одружений. І хоч фотографій зі своєю сім'єю він не публікує в соцмережах, зате можна помітити у нього обручку.

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