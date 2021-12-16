Співачка поностальгувала за 2016-им.

Американська співачка Брітні Спірс, яка звільнилася від багаторічної опіки батька, поділилася світлиною від культового фотографа Маріо Тестіно.

Кадр опубліковано на її сторінці в Instagram.

Брітні - активна користувачка соцмережі. Вона тішить фанатів дописами ледь не щодня.

Читайте такожКсенія Мішина, Брітні Спірс, Том Круз: 5 зірок, які побували в божевільніПісля того, як заінтригувати відеороликом про можливе поповнення в родині, Спірс запропонувала фанатам поностальгувати разом із нею.

Вона розмістила світлину, зроблену ще у 2016 році для журналу V Magazine.

Ця серія світлин була створена для сотого випуску журналу. Тоді вийшло одразу три різних версії обкладинки із Брітні. Співачка в той час завершувала свій 9-й альбом і розповідала про це в інтерв’ю Джону Норрісу.

Світлини робив один із найвідоміших фотографів світу - британець перуанського походження Маріо Тестіно.

На фото співачка позує у шкіряному жакеті, шкіряних рукавицях та панчохах. Поруч із нею - оголений чоловік.

Менш ніж за добу світлина зібрала понад пів мільйона лайків і тисячі захоплених коментарів.

"Справжня королева!", "Ікона", "Найкраще фото моєї королеви!", - пишуть фанати.

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Автор: Анастасія Печенюк