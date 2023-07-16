Співак розповів, що перед присягою у нього є трохи часу,

Український співак Віталій Козловський, який після отримання повістки відправився на полігон, розповів про завершення бойової підготовки. Артист зазначив, що вже скоро він має скласти присягу.

Козловський планує підготуватися до розподілу та служби. Він має трохи часу, аби зібратися. Окрім цього, артист хоче встигнути записати нову пісню.

"Проходження програми бойової підготовки на полігоні закінчено. Далі - присяга і розподіл. Маю 2 дні, щоб перевести дух. Але ці дні будуть точно не про відпочинок. За цей час маю: зібратися і доекіпіруватися, записати на студії пісню, щоб над нею працювали, поки я виконуватиму військові задачі. А ще, встигну привітати з весіллям людей, які довго чекали на цей день. І завдяки такій активності я зможу привезти для своєї бригади тепловізор", - розповів Козловський.

Відео дня

За словами співака, він вже сильно звик до зброї. Козловський не приховує, що у нього почалося нове життя, а старе ніби залишилося у минулому.

"Такий час: за кожен крок і кожний подих треба дякувати військовим і підтримувати їх. Я так звик до зброї у руках, що навіть на день взяти до рук мікрофон мені вже незвично. Це ніби якесь інше життя, від якого я відвик", - додав співак.

Козловський пішов служити - що відомо

У червні співак отримав повістку. Він зазначив, що піде служити, проте не усі цьому повірили. Згодом Козловський показав відео з полігону. Артист навчався стріляти та ділився емоціями від нових навичок.

Козловський змінив зовнішність заради служби у ЗСУ. Він збрив свою "фірмову" бороду та був дуже здивований, коли побачив себе "нового" у дзеркалі.

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