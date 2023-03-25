Сергій Писаренко та Євген Нікішин обрали Росію.

Комік Єгор Крутоголов з "Дизель шоу" прокоментував ситуацію з екс-колегами Сергієм Писаренком і Євгеном Нікішиним - вони після початку повномасштабної війни покинули Україну. На території країни-агресора один з них вже навіть знайшов роботу.

В інтерв'ю YouTube-проекту "Гончарова Подкаст" Крутоголов сказав:

"Писаренко в Естонії, як я знаю, а Женя повернувся в Росію. Я їх не засуджую, бо жодного поганого слова про Україну я від них не чув. Я знаю, що вони бояться. І бояться не тільки за свою ж*пу, а за свої сім'ї. Їм є чого боятися, думаю".

Також шоумен додав, що ті, хто втік з України після початку повномасштабної війни, зробили це через менталітет, адже росіяни звикли жити в страху.

"Вони з радянських часів звикли жити в страху від влади, і їх це влаштовує", - сказав учасник "Дизель шоу".

Водночас він зазначив, що в колективі гумористичної програми залишаються люди з інших країн, які не втекли і продовжують підтримувати нашу країну.

"У нас в колективі були росіяни і білоруси. Білоруси залишаються і роблять велику справу. Хотів подякувати Жені Сморигіну та Дмитру Танковичу за їхню позицію, за їхню любов до України. Діма вже краще за мене розмовляє українською. І Женя це робить", - сказав Крутоголов.

Нагадаємо, Єгор Крутоголов з "Дизель шоу" чесно відповів, чому не служить в армії.

Також УНІАН писав, що зірка "Дизель шоу", яка пережила окупацію, почала працювати на росТБ.

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