Актриса перейшла на бік зла.

Білоруська комедійна актриса Марина Грицук застала повномасштабну війну в Києві, але це не зупинило її від роботи на росіян. Вона повернулася до себе на батьківщину і стала ведучою шоу "Підйом", яке виходить на російському телеканалі в Білорусі.

Грицук почала працювати на "ТНТ International", де права на показ шоу купуються для Росії. Таким чином вона фінансово допомагає країні-агресору продовжувати повномасштабне вторгнення в Україну і бомбити наші міста.

Варто відзначити, що багато років Грицук жила в Києві, знімалася в "Дизель шоу", заробляла тут гроші. Зустріла вона війну також у столиці України. Тоді її колега по шоу Єгор Крутоголов розповідав, що їй ледь вдалося евакуювати з окупації в Білорусь.

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"Під будинок приїхав танк, щоб забрати Марину в Білорусь. Як і хто домовився з приводу цієї евакуації, я не знаю", - зазначив Крутоголов "Дзеркалу".

Незважаючи на те, що актриса встигла побачити всі жахи війни, вона все ж вирішила перейти на бік зла. Більше ніяких коментарів про велику війну вона не давала.

Нагадаємо, раніше Євген Сморигін з "Дизель шоу" склав іспит на отримання громадянства України.

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