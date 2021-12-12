Актриса зазначила, що саме вона була ініціатором остаточного розриву з учасником шоу "Холостячка" Олександром Еллертом.

Українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" і екс-холостячка Ксенія Мішина вперше назвала причину розставання з Олександром Еллертом.

В інтерв'ю програмі "Світське життя" Мішина зізналася, що в них були чудові, яскраві, позитивні стосунки, однак були й мінуси.

"Різні сторони кожної людини, які повинні притертися, знайти щось спільне... І ми намагалися це зробити, але нажаль цього не вийшло. У нас були і сварки, постійні емоційні сплески. І я розуміла, що це занадто і так не можна. Я відчувала в цьому себе дуже погано. І цей постійний біль - його витримувати дуже складно", - розповіла екс-холостячка.

Мішина зазначила, що саме вона була ініціатором остаточного розриву з Еллертом.

Читайте також"Став зовсім іншою людиною": Олександр Еллерт кардинально змінив імідж (фото)

"Я зрозуміла, що просто не можу більше існувати в цих стосунках, що мені дуже боляче і неприємно, і я просто не знаю, як це вирішити. Йому теж складно й боляче, і він теж не знає, як це розрулити. І прийняти таке рішення, мені здається, було правильно", - сказала акторка. Вона додала, що поки не знає, як складеться доля і чи зійдуться вони знову в майбутньому, але не заперечила такий варіант.

Мішина вважає, що основні сварки відбувалися через її зайнятість на роботі.

"Я бачила велику цінність у цих стосунках. Але коли ти знаходишся в постійному стресі, воно поступово йде на ні... Жінка в постійному стресі не може довго існувати", - сказала Мішина.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ксенія Мішина натякнула на абьюз і токсичність, говорячи про причини розставання з Олександром Еллертом. Однак що саме відбувалося між нею і шоуменом, вона не розповіла. За словами "холостячки", вона остаточно розірвала відносини з коміком і не планує їх відновлювати.

Нагадаємо, Ксенія Мішина була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті "Холостячка". У фіналі проекту вона обрала шоумена Олександра Еллерта.

У липні 2021 року Мішина шокувала всіх постом в Instagram, в якому оголосила про розставання з Еллертом. Але їх пізніше "застукали" разом.

На пост-шоу "Як вийти заміж" Ксенія розповіла, що зараз у них з Олександром складний період у відносинах, але вони намагаються їх зберегти.

Згодом ходили чутки, що Ксенія та Олександр відновили стосунки, проте Мішина заявила, що в неї немає стосунків із Еллертом і вони не разом.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Олександр Топчій