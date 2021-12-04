Мішина поділилась, що входить в її список вимог.

Популярна українська акторка та екс-холостячка Ксенія Мішина зізналась, що є вибагливою щодо свого райдера.

Про це вона розказала в інтерв'ю НВ LIFE.

Проте, за словами зірки, нічого дивовижного вона не просить: головне, щоб не було м'ясних продуктів. Вона наголосила, що райдер важливий їй лише через те, що вона є вегетаріанкою.

"Єдине навіщо він мені потрібен: у ньому йдеться, що я не їм м'ясо, і написані варіанти, чим мені його можна замінити в їжі. Я не заморочуюсь такими речами як райдер. Все, що мені заманеться, я можу сама собі замовити", - зазначила Мішина.

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Зірка зізналась, що очікує відповідного ставлення до себе, але чогось незвичайного вона не вимагає.

"Я скажу, що я вибаглива. Я багато сил віддаю і чекаю такого ж ставлення до себе та проекту, над яким ми спільно працюємо. Райдер мій скромний, нічого "за межею неможливого" там не прописано. Похвалитися нічим", - зазначила зірка.

Нагадаємо, нещодавно відома співачка Світлана Лобода розказала про те, що завжди є в її райдері. Виявилося, Лобода вимагає, щоб організатори її концертів постачали співачці та її команді шкарпетками. Після концерту співачка забирає шкарпетки, які так і не стали в пригоді, додому. За словами Лободи, така вимога в райдері хоч і виглядає дивною, але для неї є практичною ідеєю. Все через те, що вона не стирає шкарпетки.

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Автор: Вікторія Гордієнко