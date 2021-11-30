За словами "холостячки", вона остаточно розірвала відносини з коміком і не планує їх відновлювати.

Ксенія Мішина, зірка реаліті "Холостячка" і актриса з серіалу "кріпосна", вперше натякнула на причини розставання з коміком Олександром Еллертом. Вона заговорила про токсичність і абьюз.

У новому випуску проекту "Їжа Дурнєва" Мішина заявила, що вона остаточно розійшлася з Еллертом. Своєю мімікою актриса дала зрозуміти, що їй неприємна тема роману з коміком.

Олексій Дурнєв пожартував про те, що слова Мішиної про розставання з Еллертом можна вирізати з випуску, вказавши на те, що пара часто влаштовувала гучні розриви й не менш яскраві примирення. Однак "холостячку" жарт не вразив.

Разом з Дурнєвим Мішина згадала романтичний жест Еллерта, коли той орендував вертоліт і оригінально зізнався їй у коханні. За словами актриси, зараз такий вчинок "не спрацює". Дурнєв також згадав поїздку "холостячки" і коміка в Буковель, коли ті каталися на санях. У відповідь на це Мішина раптово заговорила про абьюз та токсичність.

Читайте також"Холостячкою" могла бути не Огнєвіч: Мішина розкрила секрети іншого сезону реаліті"Так, каталися, прикольно... Я просто люблю все, що страшно. Все, що страшно, все, що токсично... Все, що абьюзивно - я люблю, але на деякий час, потім все", - заявила Мішина.

Ймовірно, у відносинах з Еллертом були присутні токсичність і абьюз. Мішина прямо натякнула на ці проблеми. Однак що саме відбувалося між нею і коміком, вона не розповіла.

Відносини Мішиної та Еллерта: що відомо

Ксенія Мішина була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті"Холостячка". У фіналі проекту вона вибрала шоумена Олександра Еллерта.

Але в липні 2021 року Мішина шокувала всіх постом в Instagram, в якому оголосила про розставання з Еллертом. Але їх пізніше "застукали" разом.

На пост-шоу "Як вийти заміж" Ксенія розповіла, що зараз у них з Олександром складний період у відносинах, але вони намагаються їх зберегти.

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Автор: Поліна Кузенко