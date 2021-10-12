Багато хто впевнений, що найзагадковіша пара разом.

Стосунки Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта в минулому році були під прицілом всієї країни. Тоді "Холостячка" обрала харизматичного Еллерта, залишивши позаду сором'язливого Тригубенка. Парочка ділилася подробицями свого роману, зазначаючи, що в їхніх планах весілля і народження спільних дітей.

Однак у липні цього року Мішина, несподівано для всіх, повідомила про їх розрив. Тоді багато шанувальників не могли в це повірити, адже вони вважалися зразковою парою. Але актриса на пост-шоу "Як вийти заміж" відкрила таємницю їхніх стосунків: "Зараз у нас складний період. Я вважаю, це нормально, це відбувається в кожній парі. Криза - це шанс на розвиток".

Нещодавно Еллерт вирішив опублікувати відео з Мішиною. Відповідний ролик з'явився в його Instagram в розділі Insta-stories сьогодні, 11-го жовтня.

У кадрі Мішина йде попереду, на ній чорні лосини і куртка в тон. При цьому вона трималася за свої сідниці, а потім взагалі з'явилася крупним планом. Також Еллерт розсекретив нове захоплення актриси, а саме - сквош. Наімовірніше, Ксенія та Олександр відновили стосунки, але поки жодних офіційних заяв від них не було.

Читайте також"Супер сексі": український телеведучий показав свою дружину повністю оголеною"Дехто вчора був на сквоші, і тепер ледве йде", - підписав шоумен.

Раніше УНІАН повідомляв, що Ксенія Мішина опублікувала фото поруч з собакою і біля твоїх ніг".

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Автор: Каролина Гайдук