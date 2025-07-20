Вона каже, що виступає не проти Росії, а проти війни.

Латвійська співачка Лайма Вайкуле зробила нові заяви про війну Російської Федерації проти України, а також розповіла про своє ставлення до російської мови.

В інтерв'ю "Латвійському радіо 4" артистка сказала, що виступає проти будь-якої агресії, а гроші, які витрачаються на ракети, варто було б спрямувати на розвиток медицини та лікування хворих людей. До світу потрібно ставитися з любов'ю, вважає вона:

"Я, звичайно, проти війни. Я проти нещастя. Я не можу образити ні собаку, ні кішку, ні мураху, ні дитину... Просто багато хто це використовує, як ніби я якийсь воїн і я тепер проти Росії. Це неправда. Це неправда. Я проти будь-якого насильства".

Вайкуле підкреслила, що ненавидить вигадане в Росії слово "іноагент" (у РФ цей термін використовується для позначення осіб, які, на думку влади, отримують іноземну підтримку або перебувають під іноземним впливом, - ред.).

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На запитання, чи змінилося її ставлення до російської мови, співачка відповіла негативно. За її словами, це просто інструмент комунікації, тому мова тут "взагалі ні до чого":

"Чого ми домоглися завдяки цій війні? Що російської мови стане набагато менше? З'явиться англійська? Я вже впевнена, що молодь вся буде говорити англійською".

Також Вайкуле вважає, що сьогодні "українці воюють проти українців, а росіяни - проти росіян". Як приклад вона навела російські обстріли Харкова, багато жителів якого говорили російською мовою. За її словами, йдеться не про "порятунок" людей, а про їхнє вбивство, і це велика трагедія.

Що Лайма Вайкуле говорила про війну

Латвійська співачка і музична продюсерка стала відомою у 1980-х роках завдяки хітам, створеним у співпраці з композитором Раймондом Паулсом. Найвідоміші пісні - "Вернисаж" і "Скрипаль на даху", "Шпилька-каблук". У неї впізнаваний стиль, харизма і сценічна манера.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року Вайкуле висловилася проти війни, заявивши, що не підтримує жодної агресії. В інтерв'ю різним ЗМІ вона неодноразово наголошувала, що засуджує насильство і підтримує мирне врегулювання конфлікту.

Також вона наголошувала, що рішуче відмовилася від будь-яких контактів із країною-агресором, оскільки не може розважати публіку, доки в сусідній країні триває війна.

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