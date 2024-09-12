Вона хотіла зістрибнути з мосту.

Фронтмен відомого американського рок-гурту Bon Jovi Джон Бон Джові запобіг трагедії, врятувавши жінку від самогубства. Під час зйомок кліпу гурту, одна з перехожих спробувала стрибнути з мосту. Про це повідомляє Page Six.

Інцидент стався під час зйомок музичного відео на пісню "People's House". Джон Бон Джові помітив жінку, що стояла на зовнішньому виступі мосту Джона Зайгенталера в Нешвіллі (США), яка чіплялася за поручні, готуючись до небезпечного кроку.

Відео з місця події було опубліковано поліцейським управлінням Нешвілла. На кадрах видно, як Бон Джові повільно підходить до жінки на відомому мосту.

62-річний музикант зупинився всього за кілька кроків від неї і почав говорити, намагаючись заспокоїти і відвернути від її намірів.

За допомогою співака та перехожого жінку вдалося переконати відмовитися від спроби самогубства. На записі видно, як вони допомагають їй перелізти назад через поручні та продовжують розмовляти, щоб стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, Меган Маркл хотіла вчинити самогубство.

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