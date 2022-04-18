Телеведуча не стримала емоцій, коли розповідала про переселенців.

Українська телеведуча Леся Нікітюк дала відверте інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому розповіла про те, як допомагає переселенцям, вимушеним покинути свої будинки через війну.

Знаменитість розповіла, що зараз знаходиться в рідному Хмельницькому. Там вона організувала притулок для переселенців прямо у своїй школі. Також вона надає гуманітарну допомогу українській армії.

Попри страх війни Нікітюк вирішила залишитися в Україні. При цьому вона не засуджує колег, які таки виїхали за кордон. За її словами, головне, щоб вони допомагали українській армії.

"Кому я там потрібна? Я тут реалізувалася. Люди дивилися програми з моєю участю. Люди робили мене зіркою. Люди робили рейтинг кожної моєї програми... Люди зробили мене тією, ким я є зараз. І як я можу кинути цих людей?" – сказала Нікітюк.

Розповідаючи про те, як багато киян почали тікати з країни через війну, телеведуча не стримала своїх емоцій і розплакалася.

Нагадаємо, у будинку Лесі Нікітюк розмістилися майже 60 біженців зі своїми домашніми тваринами.

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