Телеведуча таким чином допомагає тим, хто залишився без даху над головою.

Телезірка Леся Нікітюк, яка після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого поїхала до Хмельницького, зізналася, що пустила в свій будинок переселенців. Там розмістилися майже 60 людей, які втекли від війни. І не одні, а зі своїми домашніми вихованцями.

Про це телезірка розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Леся Нікітюк каже, що зараз в її будинку в Хмельницькому живуть приблизно 60 біженців і 17 собак, кішок або інших домашніх тварин.

"Вдома жило майже 60 людей і майже 17 собак, котів, морських свинок і т.д. Мама просто не вивозить таких обсягів, а я постійно в притулку для переселенців. Ми також постійно щось вантажимо, завантажуємо, розвантажуємо, збираємо харчові продукти, гуманітарку, відправляємо. Тут такий конвеєр", - розповіла телеведуча Леся Нікітюк.

Зірка зараз волонтерить у рідному Хмельницькому, допомагаючи біженцям розміститися. Штаб допомоги людям облаштували прямо в школі, де вона працювала.

Нагадаємо, Оксані Марченко запропонували звернутися до Бандери за допомогою.

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