Телеведуча зараз відпочиває на Мальдівах.

Українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала в Instagram нову фотографію з відпочинку на Мальдівах.

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Вона позує в суміжному нюдовому купальнику з чорними вставками. При цьому він ідеально сів по її фігурі і підкреслив достоїнства Нікітюк - стрункі ноги і вузьку талію.

"Господи, що за божественне створіння?", "Соковита, як модель з плакатів 90-х", "За стилем Сінді Кроуфорд нагадує", - написали шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич