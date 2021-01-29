Нікітюк показала фігуру / instagram.com/lesia_nikituk
Українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала в Instagram нову фотографію з відпочинку на Мальдівах.
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Вона позує в суміжному нюдовому купальнику з чорними вставками. При цьому він ідеально сів по її фігурі і підкреслив достоїнства Нікітюк - стрункі ноги і вузьку талію.
"Господи, що за божественне створіння?", "Соковита, як модель з плакатів 90-х", "За стилем Сінді Кроуфорд нагадує", - написали шанувальники.
Нікітюк показала фігуру / instagram.com/lesia_nikituk
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