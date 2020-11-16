Леся Нікітюк подражнила фанатів новим знімком / фото instagram.com/lesia_nikituk
Українська телеведуча Леся Нікітюк засвітила відверте декольте на новому фото.
Читайте також"Не показуй Поляковій": Леся Нікітюк спокусила мережу "ногами мрії" (фото)Черговий знімок вона опублікувала в Instagram.
«Не зрозумію... у мене сьогодні томний погляд або непритомний?» – запитала вона в підписі до фото.
Підписники в коментарях не тільки поділилися своєю думкою з цього приводу, але і звернули увагу на її кофтинку з глибоким вирізом:
«Неймовірно красива і шикарна», «Чарівний у вас погляд», «Сильно крута», «Погляд дикої левиці», «Леся – вогонь».
Леся Нікітюк засвітила декольте / фото instagram.com/lesia_nikituk
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